В России и мире

Землетрясение в Турции продолжится в течение двух недель, заявили в РАН

Сильное землетрясение в Турции продолжится в течение двух недель, но скорость спадания его активности в несколько раз выше показателей, характерных для землетрясений такой силы. Об этом в интервью «Известиям», опубликованном в среду, рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

«По-видимому, сильное землетрясение будет продолжаться не в течение месяца, а несколько меньше - в течение двух недель. К этому времени афтершоки магнитудой 6 завершатся, но пока их вероятность остается высокой», - сообщил Петр Шебалин.

Он также отметил, что в институте теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН разработана автоматизированная система прогноза активности афтершоков, которая собирает информацию о текущих землетрясениях и повторных толчках, а также оценивает, как будет себя вести последовательность сейсмических событий. Шебалин добавил, что в день землетрясения в Турции был крайне обеспокоен активностью повторных толчков, поскольку произошло очень много афтершоков магнитудой 6 и выше. Казалось, что «афтершоковая активность чрезвычайно высока, и есть опасность, что она будет длиться долго», добавило ТАСС.

Однако эксперт уточнил, что по информации системы прогноза активности афтершоков скорость спадания активности землетрясения в Турции несколько выше, чем в среднем после землетрясений такой силы.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в понедельник в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию. Согласно последним данным, в Турции погибли свыше 5,8 тысячи человек. По информации сирийского Минздрава, жертвами стихийного бедствия в арабской республике стали более 800 человек, число пострадавших превысило 1,4 тысячи. Подтвержденных сведений о погибших, пострадавших и разрушениях на неподконтрольных Дамаску территориях Сирии нет. Однако, по сообщению катарского телеканала «Аль-Джазира», в северных районах страны жертвами стихии стали не менее 1 тысячи человек, более 2,4 тысячи пострадали.

По данным РИА Новостей, число погибших в Турции в результате землетрясений выросло до 6 234, ранены 37 011 - данные на утро 8 февраля.