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Въездной турпоток в Россию сократился более чем на 30% в 2022 году

В 2022 году въездной турпоток в Россию сократился на 30,2% в сравнении с 2021 годом, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По итогам прошлого года в Россию прибыло чуть более 200 тысяч иностранных туристов. Так, въездной турпоток в РФ в 2022 году оказался даже меньше, чем во времена пандемии. Например, в 2021 году, в самый разгар коронавирусных ограничений, турпоток иностранцев составил более 288 тысяч поездок, пишет RuNews24.

Уточняется, что лидерами по числу прибывших в Россию стали туристы из Германии, Ирана и Турции. При этом в АТОР добавили, что в случае Германии речь в основном идет о поездках, связанных с бизнесом.