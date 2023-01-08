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Мужчина в костюме Бэтмена одним ударом остановил грабителя в Петербурге

Мужчина в костюме Бэтмена спас женщину от ограбления в Санкт-Петербурге.

Женщина за 20 минут до попытки ограбления сняла 700 тысяч рублей наличными. По всей видимости, за ней следил грабитель, поскольку вырвал у нее сумку. Но тут «Бэтмен» ударом кулака остановил преступника, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Telegram-канал «Подъем».

Инцидент произошел на улице, женщина в момент ограбления стояла на остановке общественного транспорта.

Под костюмом супергероя оказался промоутер выставки, которая проходила рядом. Он моментально отреагировал на происшествие, от удара грабитель упал, женщина отобрала у него сумку, после чего преступник убежал.

Представители выставки рассказали, что выдали сотруднику премию, он после «супергеройского» поступка не зазнался и продолжает работать. Размер премии не раскрывается.

Своего спасителя наградила и женщина, сообщается, что она вручила ему 10 тысяч рублей.