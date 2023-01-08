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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 в Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в четверг в Индонезии.

Оно зафиксировано в 6:28 по времени UTC (9:28 мск), сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр подземных толчков находился в 10 километрах от города Джаяпура (индонезийская провинция Папуа). Очаг залегал на глубине 43 километров.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, 6 февраля произошло мощное землетрясение в Турции. Число погибших в результате землетрясений достигло 12 391 человека, пострадавших — 62 914.