Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8 в Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в четверг в Индонезии.
Оно зафиксировано в 6:28 по времени UTC (9:28 мск), сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Эпицентр подземных толчков находился в 10 километрах от города Джаяпура (индонезийская провинция Папуа). Очаг залегал на глубине 43 километров.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.
Напомним, 6 февраля произошло мощное землетрясение в Турции. Число погибших в результате землетрясений достигло 12 391 человека, пострадавших — 62 914.