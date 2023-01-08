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В Грузии произошли два землетрясения

В Грузии произошли два землетрясения магнитудой 4,4 и 3,3, сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.

По данным центра, толчки произошли в 12:07 по тбилисскому времени (11:07 мск), эпицентром стало село Гоми рядом с городом Озургети. Магнитуда составила 4,4. Второе землетрясение произошло в 12:21 по тбилисскому времени (11:21 мск) магнитудой 3,3 в пяти километрах от горного курортного поселка Бахмаро, пишет РИА Новости.

Информация о возможных разрушениях и пострадавших пока не сообщалась. Накануне вечером землетрясение магнитудой 4,3 произошло в западной части Грузии.