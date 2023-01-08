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У Курил произошло землетрясение магнитудой 5,8

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана около Курильских островов, сообщили в островном филиале Единой геофизической службы РАН.

«Эпицентр располагался в 59 километрах южнее необитаемого курильского острова Симушир. Очаг землетрясения находился на глубине 101 километр», – цитируют РИА Новости начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.

Толчки были зафиксированы в понедельник в 16:56 (8:56 мск).

По словам собеседницы агентства, подземные толчки не ощущались на острове Итуруп.

Предыдущее землетрясение вблизи Курильских островов зафиксировали 3 января. Тогда магнитуда составляла 5,6. Очаг землетрясения находился на глубине 71 километр.

Ранее сообщалось о двух землетрясениях магнитудой 4,4 и 3,3 в Грузии.

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Напомним, 6 февраля произошло мощное землетрясение в Турции и Сирии. Число жертв стихийного бедствия По данным ООН, число жертв близится к 40 тысячам человек.

Подземные толчки ощутили на себе жители Абхазии, Грузии, Казахстана, Пакистана, Ливана, Армении, Гренландии и Израиля, колебания были зафиксированы в Краснодарском крае и республиках Северного Кавказа.