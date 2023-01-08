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Врачи оценили состояние фигуриста Костомарова как крайне тяжелое

Врачи оценили состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова как тяжелое. У спортсмена продолжается некроз верхних конечностей. Несмотря на все усилия, состояние спортсмена ухудшается, поэтому принято решение об ампутации пальцев рук.

Сам олимпийский чемпион уже дал согласие на операцию, если восстановить кровообращение в поврежденных тканях не получится, пишет RuNews24.

Роман Костомаров оказался в больнице с пневмонией 10 января. Из-за тяжелого состояния было принято решение погрузить спортсмена в кому и подключить к аппарату ЭКМО. Однако позже необходимость в этом отпала, поскольку у спортсмена начался сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.