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Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев, а не кисти рук – СМИ

Фигуристу Роману Костомарову ампутировали несколько пальцев, но не кисти целиком, как писали СМИ, рассказал РИА Новости источник.

Эту же информацию подтверждает Telegram-канал Mash: «По нашей информации, врачи вовремя остановили заражение и спасли конечности спортсмену. Сейчас фигурист находится в сознании, его состояние продолжают поддерживать с помощью подачи кислорода через специальную трубку в гортани. Врачи регулярно перевязывают ему раны и тщательно за ним следят».

Ранее сообщалось, что олимпийскому чемпиону по фигурному катанию ампутировали кисти рук. Пальцы на руках спортсмена почернели и перестали двигаться. Костомаров дал согласие на их ампутацию, если не получится восстановить кровообращение и некроз будет угрожать его жизни.