В России и мире

Эстония выслала организатора акций «Бессмертного полка»

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии по предложению полиции безопасности аннулировал долгосрочный вид на жительство организатора акций «Бессмертного полка» в республике Сергея Чаулина и выслал его из страны.

«Чаулин покинул Эстонию вечером 14 февраля», - сообщается в распространенном в среду пресс-релизе полиции безопасности (КАПО).

Представитель КАПО уточнил, что Чаулин добровольно выехал из Эстонской Республики в Россию по собственному выбору. Полиция безопасности отметила, что не имеющий определенного гражданства Чаулин «долгое время активно распространял враждебную пропаганду Российской Федерации», пишет РИА Новости.

Как сообщил в среду портал государственного телерадиовещания ERR, Чаулин подтвердил, что находится в России. «Да, меня депортировали. Вызвали в полицию под предлогом отдать мне портреты "Бессмертного полка". Мне предъявили обвинения на 30-ти страницах, забрали телефон, документы и выслали. Как был в рабочей форме, так меня и депортировали. Даже не дали возможности позвонить адвокату», - сказал ERR Чаулин.