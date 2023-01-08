Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
рекорд «Европы Плюс»
за присоединение Псковского района
Для здоровья трудящихся
100 псковских миллионеров
Господин Рейтингомер
Оазис здоровья под Псковом
борьба с энергопотерями
Политические итоги-2022
возможности для рекламы
показания электросчетчиков
в Кремль платно
 
 
 
ещё В России и мире 08.01.2023 11:000 Самолёт застрял в снегу перед вылетом из аэропорта Перми 16.02.2023 09:150 Бельгийский футболист умер на поле после отраженного пенальти 16.02.2023 08:131 Глава ВОЗ заявил о необходимости продолжать искать источник возникновения COVID-19 15.02.2023 15:553 Эстония выслала организатора акций «Бессмертного полка» 15.02.2023 14:170 ВОЗ опровергла сообщения о приостановке исследований происхождения коронавируса 15.02.2023 10:390 Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на Камчатке — МЧС
 
 
 
Самое популярное 15.02.2023 11:280 Губернатор подписал постановления об организации и проведении эвакуации в Псковской области 10.02.2023 21:270 Сержант из Псковской области погиб в ходе СВО 13.02.2023 17:3512 Реплика Константина Калиниченко: Прощай, «Евро-Керамика»? 15.02.2023 13:540 Мужчина скончался на автобусной остановке в Пскове 10.02.2023 07:500 Мощный циклон ударит по Северо-Западу России
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Глава ВОЗ заявил о необходимости продолжать искать источник возникновения COVID-19

16.02.2023 08:13|ПсковКомментариев: 1

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что твердо намерен продолжать попытки установить происхождение коронавируса COVID-19.

«У этой проблемы есть научная и моральная составляющие», - цитирует «Интерфакс» его слова, сказанные на пресс-конференции в Женеве.

«Мы должны продолжить работать, пока не получим ответ», - добавил он.

Он отметил, что недавно вновь отправил письменный запрос китайской стороне с просьбой о сотрудничестве по этому вопросу, чтобы установить, где и когда началось распространение коронавируса COVID-19.

ВОЗ объявила ситуацию с распространением коронавируса COVID-19 пандемией в марте 2020 года. Впервые о вспышке этого заболевания сообщали в китайском Ухане. Эксперты ВОЗ ранее посещали Уханьский институт вирусологии, после чего публиковали доклад о том, что утечка вируса из лаборатории института «крайне маловероятна».

Теги: #ВОЗ #коронавирус #исследование
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Отмечаете ли вы День святого Валентина?
В опросе приняло участие 255 человек
16.02.2023, 09:360 Корейская Yura продлила простой на заводах в Ленинградской и Псковской областях до марта 16.02.2023, 09:330 Библиотека горела в невельской деревне Артёмово 16.02.2023, 09:310 Потребность в работниках выросла у бизнеса в Псковской области 16.02.2023, 09:150 Бельгийский футболист умер на поле после отраженного пенальти
16.02.2023, 09:000 С 1 марта в России изменятся правила дорожного движения 16.02.2023, 08:460 Более половины исследованных «Хагги Вагги» оказались опасны для здоровья - Роскачество 16.02.2023, 08:300 Регионам порекомендовали заняться проблемой алкоголизма среди подростков 16.02.2023, 08:131 Глава ВОЗ заявил о необходимости продолжать искать источник возникновения COVID-19
16.02.2023, 08:000 Россиян могут обязать досудебно решать споры с УК 16.02.2023, 07:404 Активисты пытаются спасти от забвения и уничтожения имение Щиглицы в Псковском районе 16.02.2023, 07:210 Renault Logan снёс светофор на повороте в деревню Родина под Псковом 16.02.2023, 07:010 Торговые сети уберут с полок копии зарубежных марок
15.02.2023, 22:000 Более 100 жителей Псковской области обратились к судебным приставам в МФЦ 15.02.2023, 21:400 Поезд насмерть сбил возвращавшуюся со свидания школьницу 15.02.2023, 21:200 Врач рассказала о важности витамина D 15.02.2023, 21:001 Почти 40% псковичей не уверены, что найдут работу в ближайшее время
15.02.2023, 20:400 Самый опасный напиток для людей старше 60 лет назвала диетолог 15.02.2023, 20:300 Псковичам предлагают пожертвовать детские и подростковые книги для воспитанников интернатов области 15.02.2023, 20:201 Концерт органной музыки пройдет в Пскове 15.02.2023, 20:110 Мастер-класс для псковских саксофонистов пройдет 24 февраля в Пскове
15.02.2023, 20:000 Что означает выражение «есть глазунью» в Бежаницком районе, рассказали в Полистовском заповеднике 15.02.2023, 19:520 Фестиваль зимнего автоспорта «Лукоморье-2023» пройдет 19 февраля 15.02.2023, 19:500 Авиабомбу «SD-250» уничтожили в Пскове 15.02.2023, 19:400 Социально направленное мероприятие «В гостях у Масленицы» организует молодежный центр в Пскове
15.02.2023, 19:320 Попытку дачи взятки пресекли в Себежском районе 15.02.2023, 19:300 Международный военно-патриотический слет «Курган Дружбы» пройдет летом в Себежском районе 15.02.2023, 19:200 Дилеры прогнозируют рост цен на китайские автомобили в России 15.02.2023, 19:100 Псковские росгвардейцы почтили память погибших участников боевых действий в Афганистане
15.02.2023, 19:000 Что делать при некачественной работе управляющих компаний, рассказали в Роскачестве 15.02.2023, 18:450 Стоматологи сообщили о проблемах при закупке популярного анестетика 15.02.2023, 18:351 Ассортимент и стоимость лекарств в Полибинском ФАПе изучил Андрей Козлов 15.02.2023, 18:270 День выплаты пособий по уходу за ребенком изменился в Псковской области
15.02.2023, 18:230 Отца троих детей осудили за вождение без прав в Пскове 15.02.2023, 18:170 Что выросло, то выросло: почему елки не лучшая идея для посадки на могиле 15.02.2023, 18:150 Густой туман опустится на Псковскую область 16 февраля 15.02.2023, 18:150 Почти 450 млн рублей готовы направить на ремонт дороги в Себежском районе
15.02.2023, 18:100 О судьбе промышленника Георга Викенгейзера рассказали псковские архивисты 15.02.2023, 18:020 Около 130 мероприятий пройдет в Псковской области в память о подвигах бойцов 6-й роты и псковского спецназа 15.02.2023, 18:000 Ещё 39 случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 15.02.2023, 17:500 Сотрудники псковского УФСИН отработали действия по розыску сбежавших заключенных
15.02.2023, 17:490 «Домашнюю» выставку к 120-летию Семена Гейченко открыли в «Михайловском» 15.02.2023, 17:471 Спортсменка из Псковской области стала второй на первенстве России по джиу-джитсу 15.02.2023, 17:420 Псковские футболисты победили в матчах турнира на призы полпреда президента в СЗФО 15.02.2023, 17:400 До +2 прогреется воздух в Псковской области 16 февраля
15.02.2023, 17:390 Великолучанина задержали за кражу спиртного из магазина 15.02.2023, 17:370 О путешествии поэта Константина Случевского в Псков рассказали в музее 15.02.2023, 17:310 200 подростков из России и Белоруссии примут участие в слете в Себежском районе 15.02.2023, 17:300 Три опасных осложнения кори перечислил врач
15.02.2023, 17:240 Более 17 тысяч тонн животной продукции провезли через границу РФ в Псковской области 15.02.2023, 17:180 Число убийств и краж возросло в Псковской области в январе 15.02.2023, 17:070 «Собственной персоной»: Игорь Сопов о подготовке к выборам-2023 и перспективах ДЭГ. ВИДЕО 15.02.2023, 17:040 Порядка 25 единиц военной техники восстановила псковская реставрационная мастерская «Арьергард»
15.02.2023, 16:570 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 15 февраля 15.02.2023, 16:500 Акция на пасты и творог от «Прасковьи Молочковой» действует в фирменном магазине 15.02.2023, 16:460 Бензовоз врезался в легковой автомобиль в Пскове при объезде ДТП 15.02.2023, 16:330 У 15 детей в Псковской области впервые обнаружили рак в 2022 году
15.02.2023, 16:200 Облизбирком провел совещание для представителей реготделений политических партий 15.02.2023, 16:130 Борис Елкин оценил скорость строительства дома для переселенцев в Пскове 15.02.2023, 16:110 ВТБ запускает «Семейный банк» 15.02.2023, 16:093 Цены на огурцы и чеснок взлетели в Псковской области
15.02.2023, 15:553 Эстония выслала организатора акций «Бессмертного полка» 15.02.2023, 15:483 О преимуществах системы ДЭГ рассказал Игорь Сопов 15.02.2023, 15:420 Акция на молоко от «Прасковьи Молочковой» действует в псковских «Магнитах» 15.02.2023, 15:280 «Завязали в пакет и выкинули»: псковский зооволонтер спасает единственного выжившего котенка
15.02.2023, 15:170 Шаржи на псковскую элиту пушкинского времени представили в музее-заповеднике 15.02.2023, 15:060 Более 700 тысяч рублей отдали мошенникам жители Псковской области 15.02.2023, 14:530 Нет прав, одни обязанности 15.02.2023, 14:450 Игорь Сопов объяснил выбор в пользу двухдневного голосования в Пустошкинском районе
15.02.2023, 14:380 С просьбой помочь убрать проезд у дома обратилась псковичка к Александру Котову 15.02.2023, 14:270 Романтический маршрут разработали сотрудники Псковского музея-заповедника 15.02.2023, 14:170 ВОЗ опровергла сообщения о приостановке исследований происхождения коронавируса 15.02.2023, 14:075 Игорь Сопов: Выборы губернатора должны проходить в течение трех дней
15.02.2023, 13:590 «Кинопоиск» с 28 февраля ограничит доступ к более 200 фильмам 15.02.2023, 13:540 Мужчина скончался на автобусной остановке в Пскове 15.02.2023, 13:501 Интерактив: Историю под снос 15.02.2023, 13:360 В Минздраве заявили о достаточном количестве аналогов «Виагры» в России
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru