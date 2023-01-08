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Бельгийский футболист умер на поле после отраженного пенальти

Бельгийский вратарь Арне Эспеэль скончался в возрасте 25 лет после того, как потерял сознание после сейва с пенальти во время субботнего матча, 11 февраля.

Эспеэль играл за Winkel Sport B, который играет во втором провинциальном дивизионе Западного Брабанта в Бельгии, сообщает «Московский комсомолец».

Согласно сообщениям бельгийских СМИ, в том числе бельгийской газеты Het Nieuwsblad, Winkel Sport B вел 2:1 против Westrozebeke на домашнем поле команды в Sint-Elois-Winkel в бельгийской провинции Западная Фландрия, когда во втором тайме был назначен пенальти.

Эспеэль отразил пенальти. Взволнованно празднуя победу, он упал в обморок.

Экстренные службы бросились на поле, чтобы попытаться помочь Эспелу с помощью дефибриллятора, но вскоре после этого он скончался.

По сообщению Reuters, вскрытие было назначено на вечер понедельника, чтобы определить причину смерти. Результаты не были опубликованы.