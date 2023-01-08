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В Белоруссии анонсировали встречу Путина и Лукашенко 17 февраля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует в пятницу встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил Telegram-канал «Пул первого», близкий к пресс-службе главы белорусского государства.

«Лукашенко завтра встречается с Путиным. Первый проанонсировал встречу во время общения с журналистами», - приводит сообщение РИА Новости.

Президент республики в четверг дает пресс-конференцию для белорусских и иностранных журналистов, в том числе из РФ, США, Великобритании, Австрии, Франции, Саудовской Аравии, Катара, Азербайджана и Японии, а также межгосударственной телерадиокомпании «Мир».