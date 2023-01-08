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Лукашенко назвал условие мобилизации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике объявят о мобилизации, если почувствуют угрозу войны, пока такой угрозы нет.

«Мы как работали, так и работаем. Наши военнослужащие как несли свою службу, так и несут. Мобилизацию мы никакую не объявляли и не собираемся ее проводить и объявлять. Но к войне готовимся в плане того, чтобы на нас не была совершена агрессия. Если мы почувствуем угрозу войны, мы проведем мобилизацию. Пока такой угрозы нет», - цитирует слова Лукашенко пресс-служба.

Касательно распространяемых в информационном пространстве отдельных призывов чуть ли не бежать из Белоруссии, Лукашенко отметил, что этот ажиотаж скоро спадет и что это просто информационная кампания, которая развернута в определенных целях, пишет РИА Новости. «Значит, они мыслят чего-то сотворить в Беларуси. Или просто дополнительную тут волну поднять», - считает белорусский лидер.

Глава государства также отметил, что людей, в частности в приграничье, тревожит, например, падение украинской ракеты. «У них тревога увеличилась. Если ракета оттуда прилетела, значит, завтра может и солдат прийти. Основа тревоги в этом. А не в том, что я с бухты-барахты соберу их детей и пошлю в Украину. Любой здравомыслящий белорус понимает, что я этого не сделаю», - сказал Лукашенко. «Я прекрасно понимаю их (жителей Белоруссии – ред.) и поэтому не собираюсь посылать туда людей», - добавил он.

Ранее руководство Белоруссии неоднократно называло безосновательными слухи о якобы проводимой в республике скрытой мобилизации.