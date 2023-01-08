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У актёра Брюса Уиллиса прогрессирует деменция

Врачи выявили лобно-височную деменцию (ЛВД) у Брюса Уиллиса. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщил телеканал CNN со ссылкой на заявление семьи актера.

Близкие Уиллиса отметили, что для них было облегчением узнать окончательный диагноз, несмотря на то, что новость оказалась удручающей. Лобно-височная деменция — малоизученное заболевание. На сегодняшний день специалисты не знают, как с ним бороться или хотя бы замедлить дегенеративные процессы, сообщают «Известия».

В заявлении родственники актера выразили надежду на то, что их ситуация привлечет внимание общественности к недугу, который требует тщательного и всестороннего исследования. Они подчеркнули, что сам Уиллис, если бы мог, обязательно поддержал бы тех, кто столкнулся с ЛВД.

30 марта 2022 года стало известно, что 67-летний Брюс Уиллис вынужден завершить свою карьеру из-за афазии — расстройства речи, при котором нарушаются когнитивные способности человека и теряется возможность разговаривать.

Ранее американские СМИ писали, что актер страдает деменцией и ему сложно запоминать длинные реплики во время съемочного процесса.

Брюс Уиллис долгое время являлся одним из самых высокооплачиваемых американских киноактеров. Наибольшую известность он получил после ролей в фильмах «Крепкий орешек», «Пятый элемент», «Армагеддон», «Криминальное чтиво» и другие.