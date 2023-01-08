Путина на послании Федеральному Собранию надежно защитят от вирусов - Песков

Президент России Владимир Путин во время своего послания Федеральному собранию будет на должном уровне защищен от возможности заболевания каким-любо вирусом, все меры санитарно-эпидемиологической безопасности будут соблюдены. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.
«Он будет защищен на должном уровне… Все необходимые меры санитарной, эпидемиологической безопасности приняты», - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, насколько будет защищен президент РФ во время своего послания на фоне повышенной заболеваемости и больничных у многих депутатов Госдумы.
Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля в Гостином дворе.