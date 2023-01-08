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В России хотят внедрить единый закон о тишине

Депутаты ЛДПР в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект «О соблюдении тишины и покоя граждан в РФ». Он предполагает единое для всех регионов время тишины с 22:00 до 7:00 ежедневно, и разрешенный интервал на шумные ремонтные работы с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 14:00 до 16:00 по местному времени. Исключения — праздничные дни (например, в новогоднюю ночь шуметь можно до 4:00), устранение последствий ЧС и так далее.

Сегодня каждый субъект устанавливает такие правила самостоятельно. К примеру, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 7:00 в любой день, а в Подмосковье — с 21:00 до 8:00 в будни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни, пишут «Известия».

Также законопроект предполагает, что управляющие компании (УК) получат право проводить профилактические беседы с жильцами и привлекать их к ответственности. В частности, УК смогут «составлять акт о нарушении тишины и покоя граждан для последующей передачи в органы государственной власти», следует из пояснительной записки к документу. Такие акты будут служить дополнительным основанием для возбуждения административного дела, а также подтверждением повторного или систематического нарушения закона, уточнил один из разработчиков проекта, депутат фракции ЛДПР Владимир Кошелев.

«С проблемой шума боремся уже не первый год. В 2022-м мы с коллегами по фракции уже внесли в Госдуму законопроект, предлагающий ужесточить ответственность за нарушение покоя граждан в ночное время. Но чтобы он мог эффективно действовать, региональных законов о тишине мало. Нужен федеральный документ, распространяющий единые требования на территории всей страны», — сказал председатель комитета ГД по труду, социальной защите и делам ветеранов, депутат фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

«Инициатива правильная, по сути — правозащитная. Она может обеспечить право граждан на комфортное проживание у себя дома, исключить возможные правовые пробелы в положениях регионального законодательства», — согласен депутат ГД, член фракции «Единая Россия» Александр Якубовский.

Законопроект предусматривает, что взыскания и их размеры за нарушение тишины будут установлены в КоАП, отметил Владимир Кошелев.