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Ленинградский губернатор предложил чиновникам экскурсии в учреждения ФСИН

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил организовать для чиновников «ознакомительные экскурсии» в учреждения УФСИН после череды коррупционных скандалов, сообщила пресс-служба администрации региона.

«По поводу проверок правоохранителей в структурах администрации Ленобласти: каждый, кто приходит на работу в комитеты и учреждения, должен понимать меру ответственности и то, что у нас не было и не будет "неприкасаемых"… В качестве дополнительной меры профилактики поручил организовать "ознакомительные экскурсии" в учреждения УФСИН для руководителей областных комитетов», - цитирует слова Дрозденко пресс-служба.

Отмечается, что сейчас в правительстве Ленобласти идет проверка правоохранительных структур, а также внутренние проверки, пишет РИА Новости. «По всем случаям допущенных нарушений администрация сотрудничает с правоохранительными органами, в том числе передавая документы внутренних проверок. Часть проверок так же касаются работы бизнес-структур по исполнению региональных контрактов. В ближайшее время, по завершении ещё ряда проверочных мероприятий контрольного комитета губернатора Ленобласти, материалы о нарушениях в деятельности областных учреждений и подрядчиков также будут направлены правоохранителям», - сказал Дрозденко.

Череда скандалов, связанных с коррупцией, началась в подведомственных Ленобласти учреждениях с начала года. В январе бывший первый заместитель председателя контрольного комитета губернатора Ленинградской области был арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, чиновник в 2014-2015 годах, когда занимал должность первого заместителя председателя комитета по управлению государственным имуществом Ленобласти, помогал коммерсантами в приобретении права собственности на земельные участки в обход торгов и по заниженной стоимости. В начале февраля первый заместитель председателя комитета по строительству Ленинградской области Сергей Шалыгин заключен в СИЗО на 2 месяца по обвинению во взятке. Его взяли с поличным при передаче 500 тысяч рублей, он обещал покровительство при заключении госконтрактов, сообщали в СУ СК Ленобласти.