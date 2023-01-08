В России и мире

«Березовая каша» и торговля девушками: как отмечают Масленицу в разных странах

Вот и наступила масленичная неделя, предваряющая Прощеное воскресенье и Великий пост. Каких только традиций проводов зимы и встречи весны не было на Руси. Важно было одно – нагуляться, навеселиться и наесться вкусностей вволю.

Фото: pixabay.com

Между тем, традиция устраивать масленичный разгуляй или «жирный» праздник существовала и в других странах. В одном краю было принято хлестать друг друга березовыми прутами, в другом – «покупать» себе девушку на гулянье, а в третьем ожидали под конец зимы разгула Сатаны. О необычных и ярких масленичных традициях зарубежья – в материале «МК в Пскове». Подробности можно прочитать здесь >>>>