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МЧС опровергло сообщения о воздушной тревоге в некоторых регионах

Из-за хакерской атаки в некоторых регионах России по радио прозвучала ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара, заявило МЧС РФ.

«В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Данная информация является фейком и не соответствует действительности, отмечает МЧС и просит «следить за сообщениями в официальных источниках».