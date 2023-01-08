МЧС опровергло сообщения о воздушной тревоге в некоторых регионах

Из-за хакерской атаки в некоторых регионах России по радио прозвучала ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара, заявило МЧС РФ.
«В результате хакерской атаки на серверы ряда коммерческих радиостанций в некоторых регионах страны в эфире прозвучала информация о якобы объявлении воздушной тревоги и угрозе ракетного удара», - приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Данная информация является фейком и не соответствует действительности, отмечает МЧС и просит «следить за сообщениями в официальных источниках».