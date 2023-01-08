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Запуск первой в истории современной России миссии на Луну запланировали на 13 июля

Запуск автоматической станции «Луна-25» запланирован на середину июля, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«Запуск космического аппарата "Луна-25" с учетом астрономического "окна" в 2023 году запланирован на 13 июля 2023 года», - приводит ТАСС сообщение госкорпорации.

В сентябре 2022 года гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщал, что миссия «Луна-25» перенесена на следующий год. В свою очередь в пресс-службе госкорпорации уточнили, что основным проблемным вопросом, влияющим на график подготовки к запуску, является несоответствие характеристик доплеровского измерителя скорости и дальности требованиям технического задания. В декабре в госкорпорации сообщали, что прибор поставлен в НПО «Лавочкина», прошел входной контроль и установлен на космический аппарат.

«Луна-25» должна стать первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. Цель проекта - отправка автоматического зонда для исследований в районе южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет посажен недалеко от кратера Богуславского.