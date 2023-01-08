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В Крыму взломали эфиры двух радиостанций

Информационная диверсия совершена в отношении «Спутник в Крыму» и радиостанции «Вера» в отдельных районах Крыма, вместо редакционных программ передавалась записанная врезка от имени главы военной разведки Украины Кирилла Буданова с угрозами, при этом в Симферополе и Севастополе взломать эфир не удалось, сообщили РИА Новости в редакции радиостанции «Спутник в Крыму» и подтвердили в министерстве внутренней политики, информации и связи Крыма.

«23 февраля на волнах радио "Спутник в Крыму" и радио "Вера", в ряде районов полуострова - Алушта, Белогорск, Джанкой, Судак - передавалось обращение начальника главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова и гимна Украины. Информация поступила в том числе и от неравнодушных жителей полуострова и из Центра управления Регионов. Радиовещание было оперативно прервано. При этом в Симферополе и Севастополе злоумышленники не смогли взломать эфир», - сказали в редакции.

Сведения радио «Sputnik в Крыму» подтвердила заместитель министра внутренней политики, информации и связи Республики Крым Юлия Килик. «Взломаны два вышеупомянутых ресурса», - сказала она. Замминистра заверила, что будет сообщать обновленную информацию по мере ее поступления в министерство от сотрудников предприятия «РТПЦ РК» (радиотелевизионный передающий центр).

По информации специалистов центра, проблема затронула оборудование, подготавливающее сигнал для передачи на частотах FM. Вещание радио «Спутник в Крыму» уже восстановлено.

Накануне похожая хакерская атака была совершена на ряд радиостанций в Воронежской, Белгородской и Курганской областях. МЧС РФ заявляло, что из-за этого в среду в этих регионах по радио прозвучала ложная информация о воздушной тревоге и угрозе ракетного удара. Эти объявления были фейком и не соответствуют действительности, отмечает МЧС РФ и просит «следить за сообщениями в официальных источниках».