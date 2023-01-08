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Экс-премьер Британии Джонсон рассматривает себя в качестве кандидата на пост генсека НАТО

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон в эфире единого украинского телемарафона заявил, что рассматривает себя в качестве кандидата на пост генерального секретаря НАТО.

«Когда я возглавлю НАТО? Должен заявить вам, что такая задумка есть, пусть никто не забывает, что есть такой кандидат. Я рассматриваю себя в качестве кандидата», - заявил Джонсон в ответ на вопрос о том, когда он возглавит альянс, сообщает РИА Новости.

Джонсон также выразил надежду на то, что ему удастся получить должность, а также допустил, что в будущем он сможет получить Нобелевскую премию.