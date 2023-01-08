В России и мире

Послание президента посмотрели более девяти миллионов россиян

Послание президента РФ Владимира Путина по телевизору посмотрели более 9 миллионов жителей крупных российских городов, следует из данных, предоставленных РИА Новости компанией Mediascope.

Послание Путина суммарно по всем каналам посмотрели 9 миллионов 246,1 тысячи жителей российских городов с населением более 100 тысяч человек старше 4 лет. Большинство смотрели трансляцию в эфире Первого канала, рейтинг составил 4,7%, а доля аудитории 25%. Вторую строчку занимает «Россия-1», рейтинг такой же, как и у Первого канала - 4,7%, а доля аудитории 24,9%. Третья строчка принадлежит НТВ с рейтингом 2%, и долей - 10,8%.

Остальные строчки принадлежат «России-24», телеканалу «Мир», «СоловьевLive» и «Звезде».