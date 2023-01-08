В России и мире

Прокуратура Владимира потребовала заблокировать YouTube в России

Прокуратура города Владимира подала иск в Ленинский районный суд с требованием ограничить доступ к YouTube на территории России, следует из карточки дела на сайте суда.

Согласно карточке, административное исковое заявление прокуратура подала 7 февраля. Судебное заседание назначено на 2 марта.

5 декабря бизнесмен и создатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить деятельность видеохостинга YouTube. 18 января он заявил, что в ближайшее время YouTube будет запрещен в России, а те, кто им активно пользуется, понесут «заслуженное наказание». 19 января Минцифры в очередной раз выступили против ограничения доступа к видеохостингу, пишет «Коммертантъ».

В прокуратуре Владимирской области позже объяснили, что хотят заблокировать не весь видеохостинг, а лишь отдельные видео, которые там размещены.