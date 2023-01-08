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«Скопинского маньяка» выпустили из-под стражи

25.02.2023 11:24|ПсковКомментариев: 0

Содержание под стражей Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк» и проходящего по делу об укрывательстве убийства, прекращено, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

В августе суд отправил Мохова под домашний арест по делу об укрывательстве преступления, но затем меру пресечения заменили на содержание под стражей, поскольку он нарушил условия домашнего ареста. Как пояснили в СУСК, он выходил в Интернет и общался со свидетелем по уголовному делу, фигурантом которого является. Позднее срок содержания под стражей несколько раз продлевали.

«По решению суда прекращен срок содержания под стражей», - приводит сообщение СУСК РИА Новости

Источник уточнил, что закончился предельный срок содержания под стражей по той статье, по которой Мохову вменяется обвинение. Следственные действия по делу завершены. Решение о прекращении содержания под стражей было принято в десятых числах февраля.

Местные СМИ обратили на это внимание после того, как Мохова, по их данным, заметили в магазине.

Как ранее сообщал СК, 7 августа во дворе заброшенного дома в Скопинском районе Рязанской области нашли тело местного жителя. Было возбуждено дело об убийстве, подозреваемого задержали, он дал признательные показания. Как заявляло следствие, вечером 2 августа пьяный фигурант дела в ходе ссоры нанес мужчине удар локтем в область шеи, тот тут же умер. Чтобы скрыть следы убийства, подозреваемый вместе со знакомым перенес тело во двор заброшенного дома, полагает СК. Источник сообщал, что убийство произошло в доме Мохова, «скопинский маньяк» помогал переносить тело.

В 2000 году слесарь Мохов из Скопина похитил двух девушек 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. В неволе одна из них дважды рожала от него, но преступник отбирал детей. Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и в мае 2004 года они были освобождены. В августе 2005 года Скопинский районный суд приговорил Мохова к 17 годам колонии строгого режима, но впоследствии этот срок немного сократили – до 16 лет 10 месяцев. Мохов покинул исправительную колонию №4 Саратовской области 3 марта 2021 года. Решением суда за ним установили надзор на шесть лет: на это время ему нужно регулярно отмечаться в ОВД, нельзя посещать массовые мероприятия, гулять по ночам и без разрешения выезжать за пределы района.

Теги: #следователи
Источник: Псковская Лента Новостей
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