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Доктора Рошаля госпитализировали

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор Леонид Рошаль был планово госпитализирован для замены сустава, операция прошла успешно, сообщает пресс-служба Нацмедпалаты.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что Рошаля госпитализировали в реанимацию в Москве, в анамнезе у него - Паркинсон и кисты в головном мозге, пишет РИА Новости.

«Мы опровергаем информацию, была плановая госпитализация по замене сустава. Всё у Леонида Михайловича хорошо, операция прошла успешно», - сообщил собеседник агентства.

Пока Рошаль остаётся в больнице, уточнили в пресс-службе.