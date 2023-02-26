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В Британии итальянские рестораны убрали из блюд помидоры из-за дороговизны

Итальянским ресторанам в Великобритании пришлось отказаться от помидоров в своих блюдах из-за дефицита и роста цен, пишет газета Guardian.

«Готовьтесь к пасте без томатов и белой пицце. Итальянские рестораны по всей Британии вынуждены ограничить использование помидоров, повысить цены, а в некоторых случаях вообще убрать "Пасту аль помодоро" из меню на фоне роста цен», — говорится в статье.

По данным Федерации итальянских поваров Британии (FIC UK), цены на помидоры за последний год увеличились в четыре раза: с 5 до 20 фунтов за ящик. Стоимость салата айсберг также резко возросла: с 7 до 22 фунтов за ящик, пишет РИА Новости.

По мнению председателя федерации Энцо Оливери, из-за роста цен и Брексита ряд итальянских ресторанов могут закрыться.

«Я не вижу света в конце тоннеля», — заявил он.

Оливери добавил, что правительство в сложившейся ситуации должно ввести потолок цен на помидоры.