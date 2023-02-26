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Президент России наградил актера Стивена Сигала орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы актера Стивена Сигала, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества наградить орденом Дружбы Сигала Стивена Фредерика — специального представителя министерства иностранных дел России по гуманитарным связям с США и Японией», — приводит текст документа РИА Новости.

Кроме того, за большой вклад в укрепление российско-эмиратских отношений Орденом Дружбы награжден чрезвычайный и полномочный посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед Султан Ису Аль-Джабера.

В ноябре 2016 год Путин подписал указ о приеме Сигала в российское гражданство. Дед актера по отцовской линии родился в одном из регионов России, а затем в первой половине XX века перебрался в США. В поисках своих корней Сигал побывал в Калмыкии, Туве и Якутии. В августе 2018 года он стал спецпредставителем российского МИД по гуманитарным связям между Россией и США. На этой должности актер занимался проектами в сфере культуры, науки, образования, искусства и спорта.

После начала спецоперации Сигал навещал раненых росгвардейцев в Подмосковье и посетил СИЗО с украинскими военнопленными в Еленовке. Он также запланировал снять документальный фильм о конфликте на Донбассе, чтобы «рассказать миру правду о событиях в регионе».