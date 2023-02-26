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Экс-замгубернатора Ленобласти задержали по подозрению в коррупции

03.03.2023 20:08|ПсковКомментариев: 0

Бывшего вице-губернатора Ленинградской области Михаила Москвина задержали за коррупцию. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, чиновник контролировал стройки школ, больниц и домов. Отмечается, что задержали его за получение взятки в размере 6,5 миллиона рублей. Возбуждено дело по статье 290 УК РФ.

Как передает «Лента.ру», в доме чиновника в Сертолово прошли обыски. Все это произошло после задержания 2 марта бывшего главы Дирекции комплексного развития территорий Ленобласти. Его заподозрили в злоупотреблении полномочиями.

Источник: Псковская Лента Новостей
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