В России и мире

Экс-замгубернатора Ленобласти задержали по подозрению в коррупции

Бывшего вице-губернатора Ленинградской области Михаила Москвина задержали за коррупцию. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, чиновник контролировал стройки школ, больниц и домов. Отмечается, что задержали его за получение взятки в размере 6,5 миллиона рублей. Возбуждено дело по статье 290 УК РФ.

Как передает «Лента.ру», в доме чиновника в Сертолово прошли обыски. Все это произошло после задержания 2 марта бывшего главы Дирекции комплексного развития территорий Ленобласти. Его заподозрили в злоупотреблении полномочиями.