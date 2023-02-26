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На парламентских выборах в Эстонии победила партия Каллас

По результатам парламентских выборов в Эстонии победу одержала Реформистская партия премьер-министра страны Каи Каллас. Об этом сообщает республиканская избирательная комиссия 6 марта.

По последней информации, Реформистская партия набрала 31,2% голосов и получила 37 гарантированных мест в парламенте. На втором месте — Консервативная народная партия (EKRE) с 16,1% голосов, она обеспечила себе 17 мест. Замыкает тройку лидеров Центристская партия, у которой 15,3% голосов и 16 мандатов, пишут «Известия».

Между тем за саму Каллас проголосовали 31 821 человек — это рекордный показатель на парламентских выборах.

В июле 2022 года политик заявила о намерении уйти с поста премьер-министра и готовности возглавить новый кабмин после распада прежней правящей коалиции. Вместе с ней ушло и правительство. 18 июля в стране был сформирован новый кабинет министров с Каллас в качестве премьера.