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Центры хранения информации предложили размещать на орбите

Ученые МГТУ имени Н. Э. Баумана предложили размещать суперкомпьютеры и дата-центры на орбите Земли. Они считают, что такое решение позволит снизить потребление электроэнергии и выбросы отработанного тепла.

«В предлагаемый космический комплекс должны входить солнечные батареи, система энергопитания и сброса тепла, а также целевое оборудование для производства и обработки информации, телекоммуникационное оборудование для передачи данных. Если будет создано несколько подобных центров, они должны иметь возможность обмена данными между собой, чтобы образовывать «космическое облако», — рассказал автор проекта, профессор кафедры «Аэрокосмические системы» МГТУ имени Н. Э. Баумана Георгий Щеглов.

Авторы работы рассчитали, что оптимально будет разместить станцию в так называемой точке Лагранжа L1. Ее особенность в том, что там Солнце не перекрывается ни самой Землей, ни ее спутником, поэтому Солнце будет постоянно питать батареи. Кроме того, это идеальное место с точки зрения гравитации — в ней притяжение Земли и Солнца примерно равное, сообщают «Известия».

Эксперименты по работе компьютера в космосе уже проводились, и результаты были признаны успешными, поэтому радиация для таких станций не страшна. Правда, по мнению экспертов, отправка компьютеров в космос — дело затратное.

«Хотя солнечная энергия и может быть выгодной для снабжения станции, затраты на вывод спутника на орбиту с лихвой перекроют всю выгоду от использования данного вида энергии», — заявил бизнес-аналитик SR Data Сергей Ворожцов.

Понадобится провести подробные расчеты, чтобы сделать проект рентабельным.