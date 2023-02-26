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В России ввели федеральную спецмарку с эмблемой «Вино России»

В России для российского вина вводятся федеральные специальные марки с эмблемой «Вино России». Они появятся на продукции, которая была сделана из винограда, выращенного в России, и соответствует всем стандартам качества виноделия. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается в Telegram-канале Минфина РФ.

Главная цель этих мер — добиться повышения качества отечественных вин и информировать потребителя о таких напитках. Марки с эмблемой «Вино России» будут предоставляться производителям, входящим в ассоциацию «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России», и подтвердившим российское происхождение винограда, который используется для изготовления продукции.

Знак «Вино России» появится на трех федеральных специальных марках с надписями «Вина», «Вина игристые» и «Вина ликерные». Они будут наклеиваться на бутылки вне зависимости от их объема.

Подписанное постановление необходимо для реализации поправок, принятых в ряд федеральных законов в конце 2022 года. Эти изменения были внесены по просьбе бизнеса.