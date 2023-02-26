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Александр Лукашенко о задержанном диверсанте: Переместился в Псков, затем приехал на автобусе в Минск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании в Белоруссии агента спецслужб Украины и его пособников, причастных к попытке диверсии в отношении российского самолета ДРЛО А-50 на аэродроме под Минском, сообщается на сайте президента.

По словам президента Белоруссии, причастный к попытке диверсии в отношении самолета А-50 имел российский и украинский паспорта, проживал в Крыму.

«Был подготовлен террорист. Он россиянин, с российским паспортом, имеет украинский паспорт. Родился в Кривом Роге, жил в Крыму. Родственники в Австрии некоторые, некоторые остались в Киеве. Он был завербован спецслужбой Украины [приблизительно] в 2014 <...> году. Айтишник или хорошо разбирающийся в IT-технологиях. Готовился для совершения террористических актов», - сказал он.

Александр Лукашенко также обратил внимание на то, что первоначально диверсант планировал въехать в Белоруссию из Польши, но его не пропустил белорусский пограничник. «Наш парень молодец. И хотя по-человечески можно было его понять, он ему сказал, что в Беларуси так не бывает: "Вы если проедете в Беларусь по украинскому паспорту (у него два паспорта: российский и украинский. - Прим.), то я вынужден вас зафиксировать здесь". Ему это не нужно было. Он вернулся в Варшаву. Ему из Украины предоставили запасной маршрут. Как я уже сказал, Варшава - Лодзь - Рига. И там он пересек латвийско-российскую границу», - озвучил подробности белорусский лидер.

Александр Лукашенко продолжил: «Пограничники российские, к сожалению, пропустили его. Хотя не должны были это сделать. Он перемещался по внутреннему российскому паспорту. У них есть заграничный паспорт. Он не имел права перемещаться через границу. Но тем не менее переместился в Псков, затем приехал на автобусе в Минск».