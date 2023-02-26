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В Белоруссии разработают новую военную доктрину

Совбез Белоруссии поручил министерству обороны во взаимодействии с уполномоченными гоcорганами разработать новую военную доктрину, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале постановлении.

«В связи с изменением военно-стратегической обстановки министерству обороны во взаимодействии с уполномоченными государственными органами и организациями приступить к разработке новой военной доктрины», - говорится в документе.

Кроме того, совбез постановил по итогам своего недавнего совещания одобрить проект новой концепции национальной безопасности, «отражающей трансформацию всего спектра современных угроз и определяющей единые подходы к формированию и реализации государственной политики в данной сфере», пишет РИА Новости. Согласно решению совбеза, будет продолжено общественное обсуждение концепции на дискуссионных площадках, а затем будет обеспечена подготовка концепции к вынесению на утверждение Всебелорусского народного собрания.

«В условиях эскалации глобальной геополитической напряженности основные усилия уполномоченных государственных органов в соответствии с компетенцией сосредоточить на реализации мероприятий в рамках стратегического сдерживания, направленных на защиту независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя от внешних и внутренних угроз», - отмечается в документе.