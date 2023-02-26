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Около 50 рыбаков оказались на двух оторванных льдинах в Ленобласти

Около 50 рыбаков находятся на двух оторвавшихся льдинах в акватории Финского залива в Ленинградской области.

«В 09:45 поступило сообщение, что в Ленинградской области произошел отрыв двух льдин в акватории Финского залива Ломоносовского района. По предварительной информации, на льдинах находятся порядка 50 человек. На месте работают оперативные группы, которые переправляют рыбаков на берег. К месту следует вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту», - цитирует ТАСС заявление МЧС.

Всего к спасению рыбаков привлечено 14 человек и 6 единиц техники.