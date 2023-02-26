В России и мире

Путин заявил о прямой угрозе безопасности России

Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами безопасности, но мы видим примеры отваги и готовность отстаивать правду. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии награждения выдающихся россиянок 8 марта.

«В нашей стране, пожалуй, нет таких отраслей, сфер деятельности, в которых женщины не добились бы серьезных, значимых результатов. Уважаемые друзья, ваши таланты, знания, компетентность ответственность, целеустремленность вносят огромный вклад в развитие нашей страны, в достижение общенациональных задач, в создание достойного будущего для новых поколений», — цитируют главу государства «Известия».

По его словам, признание заслуг женщин на профессиональном поприще в России гармонично сочетается с глубоким пониманием непреходящей значимости материнства и традиционных ценностей страны.

При этом он назвал настоящими героями женщин-врачей, которые работают в Донбассе.