В России и мире

В Госдуме выступили за создание защитного контура у границ России

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что создание защитного контура у границ России позволит не допустить расширения блока НАТО на восток.

«России необходимо создавать вокруг себя защитный контур, который бы предусматривал, что все страны, с которыми мы граничим, не должны входить в военный блок НАТО», - сказал он.

По его словам, расширение НАТО на восток нужно остановить, создав на западных рубежах России буферную зону из нейтральных государств, пишет РИА Новости.

«Нужно разрушить планы на дальнейшее расползание угрожающего блока НАТО в попытке сжимания нашей страны в тиски с целью ее последующего удушения», - подчеркнул депутат.