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Блогер Илья Варламов пошутил о получении гражданства Туркменистана

Блогер Илья Варламов сообщил, что пост о получении гражданства Туркменистана является шуткой.

Фото: Telegram-канал Ильи Варламова

«Теперь это уже не секрет. Несколько лет назад я ввязался в довольно необычную историю. Сегодня в посольстве в Стамбуле я принял гражданство Туркменистана и, наконец, получил паспорт. Впереди сложный переезд и много интересного контента», - написал блоггер в своем канале 8 марта.

Однако, на следующий день он опроверг информацию, назвав её шуткой.

«Вчера имел удовольствие общаться с гражданином Туркменистана. Тогда же я сделал фотографию с его паспортом. Мысль, что кто-то добровольно захочет получить туркменский паспорт, да еще и хвастаться этим, казалась мне предельно настолько абсурдной, что я решил запостить фото как шутку. Я был уверен, что никто в такое не поверит», - написал он.

Напомним, Илья Варламов регулярно упоминает Псков в позитивном ключе. Так, в апреле 2019 года года он включил город в список «Пять крутых маршрутов на майские из Москвы». Первое место в рейтинге городов, которые он рекомендовал посетить на майских праздниках, занимал Псков.

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В августе 2019 года блогер назвал Псков в пятерке городов, в которых хотел бы пожить.

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Впервые же Псков оказался в рейтингах Ильи Варламова в феврале 2015 года, когда путешественник посетил областной центр. Он написал две публикации «Хороший Псков» и «Плохой Псков», после чего администрация города и управление городского хозяйства проанализировали публикацию «Плохой Псков», отреагировали на замечания блогера.

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Кроме того, Советская набережная в Пскове вошла в число самых красивых улиц России по версии Ильи Варламова.