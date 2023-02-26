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«Единая Россия» собирается повысить уровень кооперации с Трудовой партией КНДР

Партия «Единая Россия» заявила о нацеленности на повышение уровня и эффективности кооперации с Трудовой партией Северной Кореи. Кроме того, в заявлении, распространенном партией в четверг, говорится о намерении «продолжать вносить позитивный вклад в укрепление мира и стабильности на Корейском полуострове, в полной мере учитывая справедливые озабоченности КНДР в сфере безопасности».

«Решительно выступаем против действий США и их союзников по дальнейшей эскалации напряженности в регионе. Уверены, что российский и корейский народы будут и далее стоять плечом к плечу перед лицом общих вызовов», - указывается в документе.

Также в заявлении «Единой России» дается высокая оценка «твердой поддержки Северной Кореей проведения специальной военной операции на Украине, «проявленной солидарности с народом нашей страны», пишет «Интерфакс».

«Единая Россия» в документе подтверждает готовность к «расширению профильного диалога, призванного содействовать всестороннему развитию сотрудничества между нашими странами в соответствии с договоренностями глав государств, достигнутыми в ходе их встречи во Владивостоке 25 апреля 2019 года».