В России и мире

В Эстонии планируют закрыть доступ к российским телеканалам в Сети

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора Эстонии (TTJA) планирует закрыть доступ к российским телеканалам, доступным через Интернет, сообщила в четверг представитель департамента Хелен Рохтла.

«В целом по той или иной причине в Эстонии запрещено вещание 50 телеканалов. Кроме того, ограничен доступ к 80 сайтам, на которые наложены санкции», – сказала Рохтла порталу государственного телерадиовещания ERR. Однако, по ее словам, запрет можно обойти, так как некоторые каналы можно смотреть в интернете, пишет РИА Новости. «Мы думаем над тем, как закрыть телеканалы, доступные в Интернете»,- заявила Рохтла.

По словам представителя TTJA, в открытом обществе невозможно полностью исключить доступ к российским информационным каналам. «По-прежнему есть российское спутниковое телевидение, через которое все эти каналы доступны. Это как борьба с ветряными мельницами, где нет хорошего решения, к сожалению. Мы работаем над теми вещами, где решения возможны», - пояснила Рохтла.