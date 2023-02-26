В России и мире

Австрийская компания Swarovski намерена полностью прекратить свою деловую активность в России

Австрийская компания Swarovski намерена полностью прекратить свою деловую активность в России. Об этом заявил генеральный директор компании Алексис Назард.

«Мы пришли к выводу, что мы также не можем поддерживать нашу замороженную деятельность [в России]», – отметил Назард.

По его словам, уход компании с российского рынка будет "организован и осуществлен в соответствии со всеми применимыми законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения". Гендиректор Swarovski не уточнил сроков реализации данных мер, пишет ТАСС.