Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
кредит лайфхаки от знающих
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
Защита для псковских предпринимателей
Оазис здоровья под Псковом
как отдохнуть в Пскове и его окрестностях
построй дом своей мечты
возможности для рекламы
Оплата за ОДН с марта
Господин Рейтингомер
щедрый март Fjord Plaza
«Истфакт»: легендарные мечи Пскова
обновленный дизайн-код
Подарки к 23 февраля
 
 
 
ещё В России и мире 26.02.2023 10:400 Запад стремится разделить Россию на мелкие части – Путин 09.03.2023 18:100 Австрийская компания Swarovski намерена полностью прекратить свою деловую активность в России 09.03.2023 16:130 Скорая помощь приехала к народному артисту РФ Сергею Гармашу 09.03.2023 15:191 В Эстонии планируют закрыть доступ к российским телеканалам в Сети 09.03.2023 14:261 «Единая Россия» собирается повысить уровень кооперации с Трудовой партией КНДР 09.03.2023 14:000 Трех подозреваемых в суши-терроризме арестовали в Японии
 
 
 
Самое популярное 05.03.2023 09:000 Еще пятерых погибших в ходе СВО военнослужащих похоронили в Псковской области 03.03.2023 21:462 В Пскове изменится схема дорожного движения на Четырех углах 06.03.2023 19:180 «Снежные блохи» выпали вместе с осадками в Гдовском районе. ВИДЕО 05.03.2023 15:020 Массовое ДТП произошло в псковской Уграде. ФОТО 02.03.2023 09:420 Первый звонок прозвучал в гимназии №29 в Пскове. ВИДЕО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

Австрийская компания Swarovski намерена полностью прекратить свою деловую активность в России

09.03.2023 18:10|ПсковКомментариев: 0

Австрийская компания Swarovski намерена полностью прекратить свою деловую активность в России. Об этом заявил генеральный директор компании Алексис Назард.

«Мы пришли к выводу, что мы также не можем поддерживать нашу замороженную деятельность [в России]», – отметил Назард. 

По его словам, уход компании с российского рынка будет "организован и осуществлен в соответствии со всеми применимыми законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения". Гендиректор Swarovski не уточнил сроков реализации данных мер, пишет ТАСС

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Готовы ли вы уехать из Псковской области ради высокого заработка?
В опросе приняло участие 123 человека
09.03.2023, 18:340 Житель Локнянского района ударил знакомого ножом в грудь 09.03.2023, 18:270 Роспотребнадзор предложил провести «подчищающую вакцинацию» против кори и дифтерии 09.03.2023, 18:150 Первый судья по многоборью кинологов появился в Псковской области 09.03.2023, 18:100 Австрийская компания Swarovski намерена полностью прекратить свою деловую активность в России
09.03.2023, 18:080 «Лучший зимний двор России» можно выбрать до 15 марта 09.03.2023, 18:032 Топ-5 народных средств, которые помогут вылечить простуду 09.03.2023, 18:020 Два автомобиля столкнулись на Четырех углах в Пскове 09.03.2023, 18:000 Псковских хлебопеков и кондитеров приглашают на специализированную выставку в Москву
09.03.2023, 17:550 Самых злостных неплательщиков за вывоз ТКО назвали в Пскове 09.03.2023, 17:540 Четырех нетрезвых водителей выявили в Псковской области 09.03.2023, 17:531 Названы самые популярные предметы по выбору для сдачи ОГЭ в 2023 году 09.03.2023, 17:473 Одиночный пикет состоялся в Пскове 8 марта
09.03.2023, 17:440 Отпустить Сталина 09.03.2023, 17:350 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 9 марта 09.03.2023, 17:241 Татьяна Фомченкова о запрете видеосъемки на школьных уроках: Такой законопроект должен быть принят 09.03.2023, 17:222 Магазин «ПечкинЪ» продают за 5,5 млн рублей в Пскове
09.03.2023, 17:140 Чемпионы мира во льдах: как развивается зимнее плавание в Пскове 09.03.2023, 17:120 Переносятся сроки перекрытия улицы Ленинградской в Пскове 09.03.2023, 17:030 Авторскую версию клавира оперы «Борис Годунов» подарили псковскому музею 09.03.2023, 16:480 Мухи с котлетами
09.03.2023, 16:440 В России выявили преступную схему с «Пушкинской картой» 09.03.2023, 16:380 Выставка живописи петербургского художника откроется в Пскове 13 марта 09.03.2023, 16:291 Видеосъемка на уроках должна вестись только с разрешения учителя - Елена Даньшова 09.03.2023, 16:270 Александр Козловский: Предпринимателей защитят от необоснованных или чрезмерных уголовных преследований
09.03.2023, 16:240 Молодые российские поэты выступят в «Михайловском» 09.03.2023, 16:223 Как псковские ВИПы отметили 8 марта 09.03.2023, 16:140 1 к 45: пскович хочет продать тысячную купюру за 45 тысяч рублей 09.03.2023, 16:130 Скорая помощь приехала к народному артисту РФ Сергею Гармашу
09.03.2023, 16:071 В псковской школе №24 уже есть ограничения на фотосъемку – директор 09.03.2023, 16:030 Водитель погиб в ДТП на опасном повороте дороги Псков – Гдов. ФОТО 09.03.2023, 16:000 Медицинский полис на новорожденного в Псковской области теперь оформляется автоматически 09.03.2023, 15:520 Сергей Вострецов об инициативе перевода времени: Не нужно этого делать
09.03.2023, 15:440 Жители Пскова и Великих Лук передали мошенникам более двух миллионов рублей 09.03.2023, 15:340 Научная конференция в честь 80-летия освобождения Великих Лук пройдет 13 апреля 09.03.2023, 15:270 Запрет на видеосъёмку во время уроков поможет ученикам сосредоточиться – Ольга Федорова 09.03.2023, 15:220 Еще одного безнадзорного пса удалось отловить в Дно. ФОТО
09.03.2023, 15:191 В Эстонии планируют закрыть доступ к российским телеканалам в Сети 09.03.2023, 15:170 Итоги первого городского конкурса проектов ТОСов подвели в Пскове 09.03.2023, 15:110 Родителям старшеклассников в Пскове предложат поменяться с ними местами 09.03.2023, 15:032 Единоросс подал документы на регистрацию кандидатом на выборы главы Пустошкинского района
09.03.2023, 14:491 Бесплатный концерт ко дню рождения Римского-Корсакова состоится в музее-усадьбе Вечаша 09.03.2023, 14:420 Объем вывезенного за зиму с улиц Завеличья и Запсковья снега назвали дорожники 09.03.2023, 14:410 Сбербанк предоставил финансовые результаты за два месяца 2023 года по РПБУ 09.03.2023, 14:340 Кабельно-проводниковую продукцию начнут производить под Псковом
09.03.2023, 14:280 Пскович расплатился за покупку продуктов купюрой «банка приколов» 09.03.2023, 14:261 «Единая Россия» собирается повысить уровень кооперации с Трудовой партией КНДР 09.03.2023, 14:170 Несколько великолукских деревень останутся без электроэнергии из-за ремонта 09.03.2023, 14:090 130% от нормы осадков выпало в Псковской области в первую декаду марта
09.03.2023, 14:070 Первый пилот подал заявку на Международную встречу воздухоплавателей в Великих Луках 09.03.2023, 14:040 «Сообразим на троих»: 70 лет без Сталина, переформатирование политической системы и перспективы «Яблока». ВИДЕО 09.03.2023, 14:000 Трех подозреваемых в суши-терроризме арестовали в Японии 09.03.2023, 13:540 В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой
09.03.2023, 13:490 Блогер Илья Варламов пошутил о получении гражданства Туркменистана 09.03.2023, 13:400 Туманность Розетка попала в объектив псковского астронома-любителя 09.03.2023, 13:300 Синоптик объяснила резкий перепад температур в Псковской области 09.03.2023, 13:250 «Беседка»: Солистка ансамбля «Псков» Елена Федина о 20-летии творческой деятельности. ВИДЕО
09.03.2023, 13:120 Новый магазин дверей открылся в «Стройбазе на Алмазной» в Пскове 09.03.2023, 13:070 Линейку отечественных операционных систем в облаке предложил бизнесменам МегаФон 09.03.2023, 13:010 Ограничения ввели в великолукской деревне из-за бешеной енотовидной собаки 09.03.2023, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
09.03.2023, 12:530 Сбербанк сообщил о возможности возврата к выплате дивидендов 09.03.2023, 12:470 Как заботиться о своём голосе, рассказала солистка ансамбля русской музыки «Псков» 09.03.2023, 12:450 Морозы до 20 градусов прогнозируют в Псковской области 10 марта 09.03.2023, 12:440 И снова в грязи
09.03.2023, 12:350 Клиенты ВТБ увеличили объем переводов в дружественные страны на 15% 09.03.2023, 12:240 «Сообразим на троих»: 70 лет без Сталина, переформатирование политической системы и перспективы «Яблока» 09.03.2023, 12:220 Два льва умерли от COVID-19 в Японии 09.03.2023, 12:160 Псковичей приглашают на службу в пограничное управление ФСБ
09.03.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с солисткой ансамбля русской музыки «Псков» Еленой Фединой 09.03.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 9 марта 09.03.2023, 11:510 Началось выдвижение кандидатов на праймериз «Единой России» 09.03.2023, 11:470 Весенний призыв-2023: что нужно знать?
09.03.2023, 11:380 Пскович решил украсть еду в Международный женский день и попался росгвардейцам 09.03.2023, 11:341 Шесть человек пострадали при взрыве газа в Чите 09.03.2023, 11:321 Сенат Франции проголосовал за повышение пенсионного возраста 09.03.2023, 11:170 Система «зелёных коридоров» для мобилизованных появится в России
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru