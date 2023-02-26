В России и мире

В Берлине женщинам официально разрешили купаться в городских бассейнах топлес

В Берлине, согласно заявлению властей, «плавание с обнаженным торсом впредь должно быть возможным и для лиц женского пола и лиц с женской грудью».

В декабре в бассейне в Berlin-Kaulsdorf 33-летнюю женщину попросили прикрыть грудь. Когда она отказалась, ее выпроводили. Впоследствии женщина обратилась с жалобой в ведомство омбудсмена по земельному антидискриминационному законодательству. Уже после его вмешательства власти приняли такое решение, пишет «Российская газета».

По словам главы офиса омбудсмена Дорис Либшер, теперь необходимо обеспечить последовательное применение этого постановления и исключить случаи высылки или запрета на посещение бассейна. До завершения прошлого года несколько немецких городов разрешили плавать топлесс для всех полов в муниципальных бассейнах.

Впрочем, немцы в этом вопросе не первопроходцы. Еще в 2017 году власти кантона Женева в Швейцарии изменили старое правило и разрешили женщинам плавать и загорать с обнаженной грудью. Этому предшествовала петиция, в которой отмечалось, что старое постановление было абсурдным и сексистским. Петицию подписали более 200 местных жителей. Глава правительства кантона Франсуа Лоншама тогда заявил: «мы понизим планку наших моральных принципов по поводу верхней части тела».

Старое правило в Швейцарии действовало с 1929 года и запрещало кому-либо плавать в реках и озерах Женевы обнаженными «без надлежащего купального костюма для каждого пола».