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В России хотят упростить регистрацию вынужденных переселенцев

Законопроект о временной регистрации по адресу местной администрации вынужденных переселенцев разработали в Госдуме и направили на отзыв в правительство, сообщил депутат Госдумы от ЛДПР Владимир Кошелев 10 марта.

«Разработанный законопроект о регистрации вынужденных переселенцев направлен на отзыв в правительство», — цитируют его «Известия».

Парламентарий отметил, что в последние годы с территории Украины, а также Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областей в РФ переехало от 3 млн до 5 млн человек. Для того чтобы они могли получить ряд социальных льгот и гарантий, им нужно зарегистрироваться по месту жительства или пребывания, уточнил Кошелев. Однако, по его словам, на практике часто складываются ситуации, когда гражданин не имеет возможности оформить такую регистрацию.

«Законопроектом предлагается регламентировать порядок регистрации по месту пребывания граждан РФ — вынужденных переселенцев, установив, что таким местом пребывания может быть признан муниципальный район, муниципальный округ, городской округ, на территории которого гражданин РФ обратился с ходатайством в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о признании его вынужденным переселенцем», — говорится в пояснительной записке к документу.

По словам Кошелева, законопроект позволит законодательно установить специальный порядок регистрации лиц, временно не имеющих постоянного места жительства в России, а также будет гарантировать право на получение ими ряда государственных и муниципальных услуг, адресной социальной помощи и социальных пособий.