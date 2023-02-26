В России и мире

В России за сутки выявили почти 12 тысяч случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 11 985 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

По данным штаба, за сутки было зафиксировано 37 летальных исходов COVID-19.

Были госпитализированы 758 человек, выписаны с выздоровлением 11 218 человек. Это на 22,5% меньше, чем 11 марта.

Как отмечает «Газета.ру», в феврале глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что говорить о завершении пандемии коронавируса преждевременно. Она добавила, что уже есть понимание рисков, исходя из которых предлагаются меры профилактики.

До этого иммунолог Николай Крючков говорил, что в России идет скрытая волна заболеваемости COVID-19, так как люди с симптомами ОРВИ не делают тестирование на инфекцию. Это, в свою очередь, сказывается на официальной статистике.