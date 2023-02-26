В России и мире

Анонсирована поездка Путина в один из российских регионов

Президент РФ Владимир Путин собирается на следующей неделе посетить один из российских регионов. Об этом в воскресенье сообщают отечественные СМИ со ссылкой на ведущего телеканала «Россия-1» Павла Зарубина. Какой именно регион намерен посетить глава государства, не уточняется.

Кроме того, на следующей неделе у Владимира Путина запланированы международные контакты и участие в заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, а также выступление на коллегии Генпрокуратуры.

Также президент может принять участие в мероприятиях по случаю годовщины вхождения Крыма в состав России 18 марта.