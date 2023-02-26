В России и мире

Индия решила не нарушать санкции против России

Индия не станет нарушать санкции стран Запада против России, включая ограничение предельной стоимости российской нефти в $60 за баррель. Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на сообщение источников. По словам собеседника издания, чиновники из индийского правительства попросили кредитные организации и трейдеров придерживаться всех ограничительных мер. Представители США, другие страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и индийские власти обсуждали этот вопрос в кулуарах саммита G20.

Источник Bloomberg отметил, что западные страны остались довольны позицией Нью-Дели. Официально Индия ни разу не заявляла, что будет поддерживать санкции и ценовой потолок на нефть.

Накануне издание «Новые Известия» написало, что российские экспортно-сырьевые компании столкнулись с трудностями при выводе денег от продажи энергоресурсов из Индии. Это обусловлено особенностями местного финансового регулирования, из-за чего вывести рупии из страны представляется крайне сложной задачей.

Как отмечает «Газета.ру», 5 декабря в действие вступила договоренность Евросоюза, стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) и Австралии о потолке цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. С 5 февраля заработал лимит цен на российские нефтепродукты, которые продаются по более высокой цене, чем сырая нефть (например, дизель и керосин), на уровне 100$ за баррель. Для торгующихся со скидкой (например, для нафты и мазута) потолок составил 45$.