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Склонявшего мобилизованных к госизмене россиянина задержала ФСБ

Сотрудники ФСБ России по Новгородской области сообщили, что задержали гражданина России, который, по данным спецслужб, пытался склонить мобилизованных к передаче информации о местах дислокации российских войсковых частей, похищению боевой техники и добровольной сдаче в плен. Как отмечает ФСБ, действовал задержанный в интересах Главного управления разведки министерства обороны Украины.

Видео: УФСБ России по Новгородской области

Как пишет «Коммерсантъ», на опубликованном ФСБ видео задержанный рассказывает следующее: «Я сказал, что можно звонить по номерам телефонов и сдаться в плен. И он показывает, где ты находишься, и если уводишь технику, тебе заплатят денег, если на технике сбежать».

По информации ТАСС, мужчину арестовали на два месяца. В его отношении возбудили уголовное дело по статье 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до восьми лет со штрафом до 1 млн рублей.