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Число жертв землетрясений в Турции приблизилось к 48,5 тысячи человек

Число погибших в результате землетрясений 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 48 448 человек, сообщил в понедельник глава МВД страны Сулейман Сойлу.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения «катастрофой века», сообщает РИА Новости.

«Число погибших достигло 48 448 человек, в том числе погибли 6660 иностранцев», - заявил Сойлу на брифинге в Малатье.

По его словам, до сих пор не опознаны тела 1615 погибших.