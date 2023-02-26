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В России и мире

Созданный нейросетью спектакль покажут в российском кукольном театре

13.03.2023 20:11|ПсковКомментариев: 0

Ханты-Мансийский кукольный театр оказался одним из первых в России, который обратился за помощью к нейросети, чтобы создать спектакль. Премьера постановки состоится уже 17 марта. Нейросеть создала спектакль «Любовь, длящаяся вечно: путешествие Дженни и Алекса».

С помощью искусственного интеллекта появилось название постановки, также нейросеть взяла на себя обязанности драматурга, композитора, сценографа и художника, сообщает runews24

В спектакле расскажут о свободе, человеческих взаимоотношениях, рамках и любви. Зрители смогут после окончания представления обсудить всё, что увидели.

Теги: #спектакль #нейросеть
Источник: Псковская Лента Новостей
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