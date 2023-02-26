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Ученые обнаружили опасные неразлагаемые химикаты в туалетной бумаге

Ученые из Флоридского университета в США заявили, что туалетная бумага наносит вред планете. В частности, смываемая в унитаз бумага загрязняет воду.

Такое заявление американских ученых основано на новом исследовании, которое обнаружило в ней токсичные соединения PFAS, которые практически не разлагаются, пишет RuNews24 со ссылкой на британское издание The Guardian.

Исследование включает в себя изучение состава туалетной бумаги, выпускаемой 21 компанией из Северной и Южной Америки, а также Западной Европы и Африки. Во всех образцах продукции были обнаружены частицы «вечных химикатов», говорится в издании.

Так, в исследуемых образцах было найдено соединение фтортеломер фосфат диэстер. Ученые связывают эти токсины с дисфункцией репродуктивной системы.

Между тем, к соединениям PFAS относятся порядка пяти тысяч искусственно синтезируемых веществ. Это и красители для одежды, и упаковки еды, покрытие для кухонной посуды и даже косметика.